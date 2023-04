Con profundo dolor, Fabián Ríos y Yuly Ferreira revelan que perdieron el bebé que esperaban

La paternidad ha sido uno de los regalos más valiosos que la vida les ha dado a Fabián Ríos y Yuly Ferreira, pues ellos adoran a sus hijos con el corazón. Sin embargo, ha sido en su faceta de padres que también han enfrentado los golpes más duros, tal como ha ocurrido ahora. La pareja acaba de compartir que perdió al bebé que esperaban tras casi 10 semanas de embarazo. La actriz compartió un desgarrador mensaje en redes sociales con el que dio a conocer su lamentable pérdida, y su marido le respondió con unas palabras de amor y consuelo.

Fabián Ríos y Yuly Ferreira tienen una gran familia

“En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿Para qué?”, escribió Yuly al inicio de su publicación en Instagram, en la que además compartió un emotivo video con una recopilación de momentos relacionados a su embarazo, incluido uno muy tierno en el que David, su hijo menor, habla de que el bebé “está en el cielo con papito Dios Jugando”.

“Me duele, pero también pregunto qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona”, continuó en su mensaje. “Sin embargo, estoy muy agradecida con Papá Dios por que me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron, pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu”, admitió la actriz colombiana, quien también es madre de Lucía, de 15 años.

Al ser una persona espiritual y creyente, Yuly ha preferido refugiarse en su fe ante esta dolorosa pérdida. “Estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará, confío en Él y descansaré en su poder”, expresó.

Al final de su post, la actriz explicó la razón por la que quiso compartir esta situación tan sensible y personal. “Quería compartirlo porque quiero que sepan que no estamos solos, sí duele y mucho, pero hay un tiempo para todo y sé que si ponemos todo… todo en manos de Dios, él tendrá el control y quien mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar, mientras tanto descansaré en su poder, amén”, concluyó.

Yuly se abrió en Instagram para revelar su pérdida

No es la primera vez que Yuly y Fabián pierden un bebé, pues en julio del año pasado, la actriz reveló al programa colombiano La Red (Caracol Televisión) que antes de tener a su hijo David, quien actualmente tiene 4 años, perdieron un embarazo, de hecho, contó que fue a raíz de este triste suceso se acercó más a la Iglesia y fortaleció su conexión con Dios.

Las palabras de amor y consuelo de Fabián

El actor no tardó en reaccionar al post de su esposa, y lo hizo expresándole el profundo amor y devoción que siente por ella. “Amor de mi vida, eres lo máximo después de Dios para mía, te amo, te admiro, te respeto y sé tu dolor por que lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mí, solo te quiero decir de parte de Dios que Él tiene el control, que Él sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza”, escribió Fabián.

El actor de telenovelas también es muy cercano a su fe, por lo que incluso compartió una cita bíblica. “Isaías 41 10: ‘No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa”, escribió. “Esta promesa es tuya mujer ejemplar, dama maravillosa, bien portada, orgullo nuestro que tus hijos te aman hasta lo más alto y yo sé que como tú ninguna”, continuó. “Confiemos en el dueño del cielo y su hijo Jesucristo, aferrados a él veremos lo que nadie ve y nos guiará de su mano. Te amo y aquí estoy para sostenerte, cuidarte, amarte, protegerte y estar en todas contigo, juntos con él lo venceremos todo amada mía”, concluyó.

Fabián respondió el mensaje de su esposa con palabras de consuelo