Saúl ‘Canelo’ Álvarez revela el problema de salud que lo aquejó: ‘Me dio parálisis facial’

Sobre el ring, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se muestra como uno de los mejores boxeadores que ha dado México en los últimos años, sin embargo, fuera de este, el pugilista ha lidiado con duras batallas, además de cargar con grandes responsabilidades en sus diferentes facetas como hombre de familia y empresario. Recientemente, en una conversación con Javier ‘Chicharito’ Hernández en su canal de YouTube, el originario de Guadalajara, Jalisco, confesó haber padecido una severa complicación de salud, con tan solo 32 años.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha ganado más de una veintena de títulos

“Me dio parálisis facial no hace mucho. Me dio parálisis facial por el estrés que traía y tantas cosas que traía…”, explicó el campeón mundial. ‘Canelo’ recordó la preocupación que causó entre sus trabajdores más cercanos, quienes estaban consternados por la situación. “Los que trabajan conmigo se preocupan porque siempre los veo como amigos, son mis amigos. Los que están encargados de los carros (decían): ‘¿Qué le pasó? ¿Por qué está así?’. Les dije: ‘Por tanto estrés, aquí, allá’…”, confesó.

Hernández también compartió que algunas personas dentro de su equipo pensaban que él tenía una vida resulelta, algo que él mismo aclaró, asegurándoles que él tenía más complicaciones de las que podrían imaginarse. “Tengo más que ustedes (preocupaciones), porque entre más tenga uno, aquí y allá, tiene uno más responsabilidades, cuando eres responsable, cuando no, pues no, ¿qué te va a preocupar?”, dijo.

‘Canelo’ aseguró que, entre más cosas tiene una persona, mayores son las responsabilidades

‘Chicharito’ coincidió con esa forma de ver las cosas, pues mucha gente cree que ellos, como deportistas de alto rendimiento y personas públicas, no tienen de qué preocuparse, sin embargo, el hecho de tener cierto estatus también implica adquirir mayores obligaciones.

“Entre más tienes, entre más fama, dinero, lo que tengas, más problemas tienes, más responsabilidades tienes, esa es la verdad. Está bien porque puedes enseñar muchas cosas, cuando eres un líder porque el líder enseña, trata de ayudar a los demás”, añadió.

Su mayor logro: tener familia

En esa misma conversación con ‘Chicharito’, el boxeador se dijo orgulloso de tener una familia tan unida. “Tengo a mi familia, gracias a Dios, que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Hoy me preguntaban: ‘¿Cuál es tu logro más grande en la vida?’. Les dije: ‘Tener a mi familia’”.

“ Al final de cuentas, uno no entiende y uno no sabe lo que es la familia hasta que realmente te pones a ver y a analizar todo por fuera todo lo que ves y todo lo que vives. Tener la esposa que tengo, los hijos que tengo pues es el logro más importante que he tenido en mi vida, esa es la verdad”, indicó.

Actualmente, ‘Canelo’ Álvarez está casado con Fernanda Gómez y tienen una hija, la pequeña Marifer, de seis años. De relaciones pasadas, el pugilista tiene otros tres hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Adiel.

‘Canelo’ con su esposa Fernanda Gómez y la hija de ambos