Rafa Nadal se retira de un importante torneo: ‘No me encuentro aún en condiciones’

Rafael Nadal, uno de los jugadores más talentosos que ha dado el tenis, atraviesa por un bache en su exitosa carrera. En enero, al participar en el Abierto de Australia, todo parecía ir bien para el español, pero en su encuentro contra el estadounidense Mackenzie McDonaldsufrió una lesión, misma que le cobró factura, pues terminó derrotado y fuera del torneo. Este mes de abril, Rafa tenía una nueva competencia en la agenda, pero lamentablemente no podrá participar, pues acaba de anunciar que aún no está en condiciones para competir al más alto nivel.

Nadal sufrió una dura derrota en el Abierto de Australia 2023

Con la honestidad que lo caracteriza, Nadal hizo su anuncio por medio de sus redes sociales, y dio a conocer que no podrá participar en el torneo de arcilla Masters de Monte Carlo, el cual dará inicio el próximo 8 de abril.

“Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel por lo que no podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo”, expresó Rafa en una publicación en su cuenta de Instagram, la cual acompañó de un par de fotos tomadas durante la edición de 2018 de este torneo, cuando se coronó como campeón.

“Lamentablemente no me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de recuperación y preparación, esperando volver pronto a la competición”, agregó el español de 36 años en su mensaje. Tras hacer esta publicación, sus seguidores le expresaron su apoyo, deseando que regrese pronto a las canchas totalmente recuperado.

El Masters de Monte Carlo es especialmente significativo para Rafa, pues él tiene la corona como el tenista que más ha ganado en la historia del torneo. Tiene un récord de 11 título, el último de ellos lo consiguió en 2018, justamente del año del que compartió fotos en su reciente publicación en redes sociales.

Rafa sufrió una lesión en la cadera en el Abierto de Australia

La lesión que lo dejó fuera del juego

Tras su derrota en el Abierto de Australia, Nadal compartió los detalles de la lesión que surfrió en su partido contra el estadounidense Mackenzie McDonald. “He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas”, contó entonces.

Debido a esta lesión, el atleta español no pudo particIpar en importantes competencias, entre ellas los torneos de Doha y Dubái, así como el Masters 1000 de Indian Wells.

Rafa Nadal tendrá que recuperarse por completo

