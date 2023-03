Linedy Genao: el ascenso de una estrella latina en Broadway

Andrew Lloyd Webber te preguntó personalmente si serías su Cenicienta. Llévame a ese día, sé que fue un proceso de audición agotador, ¿esperaba escucharlo de su boca ese día, en persona, o de sus agentes un par de días después?

Sí, el equipo incluso me dijo que normalmente eso nunca sucede, que te dirán en la sala que obtuviste el papel. Por lo general, se entera unos días, tal vez una semana después por sus agentes. Es solo un simple correo electrónico. Te llamarán y te dirán: “Felicidades, bla, bla”. Pero fue el proceso de audición más intenso por el que he pasado. Obviamente, la música es muy desafiante. Yo estaba en Dear Evan Hansen en ese momento, haciendo ocho shows a la semana, así como también como sustituta. Y eran las 10:00 a.m., y estábamos cantando sin parar, lo que significaba que me despertaba a las 6:00 a.m. todas las mañanas para calentar y hablar y asegurarme de que estaba viva y despierta. Nos hicieron repetir el material una y otra y otra vez. Andrew hizo sesiones de trabajo uno a uno con las actrices que estaban en la lista de volver a llamar, la lista final para Cenicienta, lo cual fue realmente genial poder trabajar con él en el material antes de ir a la gran sala con todos los demás. Realmente ayudó a calmar los nervios.

En ese momento, ya sea que obtuviera el papel o no, el hecho de que tuve que trabajar uno a uno con Andrew Lloyd Webber, que estaba mirando mi foto, mirándome, hablándome, estaba más allá de mis sueños más alucinantes. Ya lo había hecho para entonces. Luego, después de un par de horas intensas, me llamaron de nuevo a la habitación. Yo era la última persona allí y pensando que iba a tener que hacer todo de nuevo, literalmente dije: “No tengo nada más que orfecer”. Y ellos me dicen, “No te preocupes”. Y fue entonces cuando volví a la habitación y Andrew Lloyd Webber me pidió que fuera su Cenicienta.