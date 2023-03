Lili Estefan revela que su hija Lina Luaces tuvo un ataque de pánico durante su viaje a París

Hace poco más de una semana, Lili Estefan celebró un año más de vida, y qué mejor forma de hacerlo que rodeada de sus seres queridos. La presentadora tuvo una espectacular fiesta en la que estuvieron sus hijos, Lorenzo y Lina Luaces, así como sus tíos Emilio y Gloria Estefan. Pero los festejos no terminaron ahí, pues casi enseguida tomó un vuelo rumbo a París para seguir celebrando su nueva vuelta al sol. Tras esa escapada, la conductora ha regresado a su programa El Gordo y La Flaca (Univision), espacio en el que ha compartido los pormenores de su viaje, el cual se tornó toda una odisea debido a las protestas que actualmente afectan a la capital francesa.

©@liliestefan



Pese a la situación en París, Lili disfrutó su viaje

Dadas sus últimas publicaciones en redes sociales, seguramente la mayoría de sus seguidores pensó que la conductora seguía en tierras francesas, pero cual fue su sorpresa cuando en las redes sociales de El Gordo y La Flaca se reveló que ya estaba de vuelta en Estados Unidos. “Wepaaaa ya está de regreso @liliestefan 🎉 @robertohernandeztv @rauldemolina y todos más que felices”, decía un post en el que se veía a la presentadora preparándose en el camerino junto a su compañero y amigo Raúl de Molina.

Finalmente, Lili hizo su gran aparición en el estudio del programa en medio de gritos y aplausos. ‘Carlitos, el productor’ sacó a relucir su buen sentido del humor, recibiendo a la conductora con ‘su mejor francés’, así como con un ramo de flores. Ella también presumió su conocimiento del idioma, mientras que Raúl admitió que lo poco que sabía de esta lengua, aprendido de niño, ya lo había olvidado. “Sé pedir un helado”, dijo con buen humor.

Su viaje a París, ‘en candela’ por las protestas

“Como saben, Lili llevaba poco más de una semana de vacaciones por Francia, por París, y ya está de vuelta el día de hoy”, dijo Raúl durante la transmisión del programa. “Yo estaba preocupado por ti, porque París está ardiendo desde hace aproximadamente 15 días o más”, explicó el conductor, refiriéndose a la ola de protestas desencadenadas por una reforma provisional implementada por el presidente Emmanuel Macron.

“Me tocó (estar) en medio porque aterricé la semana pasada y justo habían decidido tener un día, el pasado 23 de marzo, que todos los empleados, no importaba si eran de los monumentos nacionales o si fuesen del sector privado, todos se unieron para protestar contra la reforma de la pensión que está tratando de hacer le presidente Macron, nadie quiere trabajar después de los 62 años de edad”, explicó Lili, quien durante los últimos días hizo de corresponsal al mostrar en sus redes sociales imágenes de las intensas manifestaciones.

©GettyImages



Lili siempre ha sido el mayor apoyo para su hija

“París estaba en candela... Llevan semanas que decidieron no recoger la basura y cada vez que hacen una de estas protestas, lo que queman es la basura”, contó la conductora. “¿Te sentiste en algún momento preocupada?”, preguntó De Molina. “Yo no tanto Rauli, porque me tuve que componer, pero claro, había candela por todos lados. Mi hija fue la que más se preocupó, le dio un ataque de pánico”, reveló, sin dar más detalles de cómo hicieron frente a esta situación.

Sin embargo, Lili contó que en medio del caos en París se topó con un latino que las ayudó. “Tuve la suerte, después de caminar dos horas y la policía nos seguía desviando por todos lados, para llegar al hotel, me encontré un colombiano -que tiene una novia francesa- y nos llevó hasta el hotel”, relató. Si bien hubo situaciones inesperadas, la conductora pudo disfrutar su viaje, pues contó a su compañero que pudo ver a la Mona Lisa, comer las delicias de la cocina francesa y visitar la emblemática Torre Eiffel.

