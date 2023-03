Maluma responde al ser cuestionado sobre la relación de su ex con Neymar Jr.

Han pasado más de tres años desde que Maluma y Natalia Barulích pusieron fin a su relación, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el tema de su noviazgo actualmente está dando de qué hablar. Y es que el cantante colombiano fue cuestionado en una entrevista sobre las versiones que apuntaban a que el futbolista Neymar Jr tuvo que ver en su separación de la modelo.

©Getty Images



Maluma y Natalia estuvieron jutnos por cerca de dos años

Maluma estuvo como invitado en el programa radiofónico dominicano Alofoke Radio Show, en el que no sólo habló de su carrera en la música, sino también de su vida sentimental. “La cuestión con Neymar, ¿cómo fue esa vuelta?”, preguntó directamente el entrevistador, refiriéndose a aquellos rumores de que el astro brasileño había sido el tercero en discordia en su noviazgo con la guapa croata.

“La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia”, dijo el colombiano. Pero después de una breve pausa soltó la risa y aclaró: “No, mentira”. El intérprete de Hawái explicó que, contrario a las versiones que circularon sobre la ruptura, él y la modelo terminaron su relación antes de que ella empezara un romance con el futbolista. “Yo terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo”, señaló el intérprete, de quien se ha rumorado actualmente está en una relación con la arquitecta colombiana Susana Gómez.

Después le preguntaron cuánto tiempo pasó entre su ruptura y el inicio del romance de Natalia con el brasileño, y Maluma un primer momento lanzó una broma como respuesta: “Como a los treinta segundos”. Pero después explicó que ese tema no le concierne. “No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo”, explicó.

¿Qué ha dicho Natalia de su relación con Maluma?

El colombiano conoció a la modelo cuando grabaron juntos el sensual video musical de Felices los 4, uno de los temas más exitosos que ha tenido. La relación duró cerca de dos años, hasta que en noviembre de 2019 se confirmó que habían puesto punto final a su historia juntos.

“Para mí la relación fue muy tóxica. Sabía que no me estaba perdiendo una relación real, sino que había perdido esta idea que había creado en mi mente y que realmente no existía”, reveló Natalia Barulich en una entrevista para el podcast Evolve en 2020 al hablar de su ruptura con Maluma. “Digo que mi relación era tóxica porque fue muy unilateral; me refiero a que yo daba el mil por ciento y recibía como máximo el 20 por ciento, podría decirse”, dijo entonces.

©@natalia



Maluma y Natalia terminaron a finales de 2019

