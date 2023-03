Dayanara Torres explica la razón detrás de su cambio de look

Dayanara Torres sorprendió a sus fans al aparecer con un nuevo cambio de look en El Gordo y la Flaca (Univision). La reina de belleza está como presentadora invitada en lo que Lili Estefan disfruta de sus vacaciones en París. El pasado viernes, la que fuera Miss Universo llegó al show con un cambio de look, el cual dejó fascinados a sus fans y al mismísimo Raúl de Molina, quien alabó su nuevo corte pelo. La nueva imagen de Dayanara se trata de un corte bob arriba de los hombros, perfecto para las cálidas temperaturas en Miami.

©@dayanarapr



Dayanara Torres presume su nueva imagen

La modelo explicó a ‘Rauli’ que su cambio de debía a una razón muy especial. Este 2023, la originaria de Toa Alta cumplirá 30 años de haber sido elegida como Miss Universo 1993, en el certamen que se realizó en la Ciudad de México. “Cumplo 30 años de haber sido coronada Miss Universo y estamos haciendo unas cositas”, comentó Torres, quien en sus redes sociales está dando un vistazo de los momentos claves en su carrera de más de 30 años de trayectoria.

“¡Me encanta!”, dijo Raúl de Molina, quien no dejó de alabar el look de su colega, a quien tiene varios años de conocer dentro del medio del entretenimiento. Minutos después de presumir su look en televisión, la producción del show le entregó unas flores por el ‘look de la semana’.

Además de mostrar su nueva imagen, la presentadora agradeció públicamente a la encargada de hacer eso posible, su amiga la estilista Ana Muñeca Guzman, con quiene una amistad desde un tiempo.

Parece que nadie quedó indiferente a la imagen renovada de Dayanara, pues en sus redes sociales sus amigos y compañeros dentro de la indsutria, no dejaron de comentar lo hermosa que se veía. Clarissa Molina, Danella Urbay, Karla Monroig y Astrid Rivera, fueron solo algunas de las celebridades que quedaron encantadas con el look de la puertorriqueña.

Incluso, la novia de su hijo Christian, a quien por coerto es muy cercana, también reaccionó al cambio de look. “El pelo es asombroso”, comentó Kylie Jane, a lo que Dayanara respondió: “Gracias, ¡lo amo!”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.