Evaluna y su romántica felicitación a Camilo en su cumpleaños: ‘Es un privilegio amarte’

Camilo Echeverry llegó a los 29 años en medio de su gira De adentro pa afuera, específicamente el día de su concierto en Lima, Perú. Sin embargo, eso no significa que no haya festejado, pues desde un día antes fue sorprendido con un pastel de cumpleaños. “La felicidad. ¡Así se llama este momento de mi vida!”, dijo al describir este entrañable instante. Además, sus suegros Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez le enviaron desde la distancia todo su cariño por medio de las redes sociales. Pero la felicitación que no podía faltar de ninguna manera era la de su propia esposa, Evaluna Montaner, quien lo ha acompañado en su tour junto a su hija Índigo.

©@evaluna



Evaluna felicitó a Camilo con una foto del día que se convirtieron en padres

La noche de este 16 de marzo, cuando Camilo estaba haciendo cimbrar la Arena 1 de la Costa Verde, en Lima, su esposa publicó una romántica dedicatoria en su cuenta de Instagram. “Mi esposo mío. El papá de mi hija. ¡Mi mejor amigo!”, escribió Evaluna.

“Estás cumpliendo años y no sé qué te puedo decir que sea suficiente para que sepas lo que siento por ti. Simplemente te diré que es un privilegio amarte y ser amada por ti. Es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez”, continuó su mensaje, el cual acompañó de una recopilación de fotos, algunas de los dos juntos y otras más solo del cumpleañero. La primera de todas ellas fue del momento en el que ambos estaban por recibir a su hija en abril del año pasado.

©@evaluna



Evakuna abrió su álbum de recuerdos con Camilo

“Primer cumple donde te despierta la palabra ‘papá’ y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más. ¡Feliz cumple maibeibi”, agregó la cantante y actriz, destacando el tema de la paternidad, algo que ha sido probablemente el hecho más trascendental en su vida como pareja. Para finalizar su mensaje, Evaluna mencionó el ‘regalo’ que les hizo a los fans de su marido en su publicación, pues agregó una imagen estilo paparazzi del colombiano en la regadera. “(Tribu, de nada por la ultima foto)”, agregó divertida.

Estas palabras conmovieron a los seguidores de Evaluna, quienes felicitaron no solo a Camilo sino también los dos como pareja por su relación tan sólida y llena de amor. “Hermosa”, comentó Ricardo Montaner. Entre las reacciones destacó la del propio festejado, quien retomó el post en sus propias historias de Instagram. “Te admiro tanto”, escribió el intérprete de Tutu, justo al mostrar la foto en la que aparentemente la actriz estaba en labor de parto. “Primer cumpleaños siendo 3”, agregó.

©@camilo



Evaluna y Camilo a punto de recibir a su hija

Feliz de festejar haciendo lo que más ama

“Pasar mi cumple en medio de mi tour, en Lima, Haciendo lo que amo y con La Tribu cerquita = Felicidad”, escribió el colombiano en sus historias al compartir una foto desde el escenario, momentos antes de que arrancara el concierto. Como era de esperarse, sus fieles fans le dieron el más cálido recibimiento. “Elegí celebrar mi cumpleaños con ustedes porque siempre me apoyaron y eso jamás lo voy a olvidar”, expresó el cantante ante el público, que le respondió con gritos de emoción.

©@camilo



Camilo vivió un cumpleaños único con el cariño de sus fans en Perú