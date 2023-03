Las palabras de Blu sobre su fallecida abuela que conmovieron al máximo a Gianluca Vacchi

El pasado 18 de febrero Gianluca Vacchi tomó sus redes sociales para anunciar una triste noticia: el sensible fallecimiento de su madre, ocurrido días antes. El empresario italiano le dedicó un sentido mensaje en el que expresó su profundo amor y agradecimiento a la mujer que le dio la vida y que lo acompañó en los momentos más importantes, incluido el de la paternidad. Desde entonces, el también influencer se había mantenido alejado del ojo público, y ha sido hasta ahora que ha retomado su cuenta de Instagram para compartir unas lindas palabras sobre su hija Blu Jerusalema, quien junto a su madre Sharon Fonseca, ha sido su motor en este duelo.

©@gianlucavacchi



El mes pasado, Gianluca anunció el fallecimiento de su mamá

“Mi amado angel Blu, para mi hoy el sol no existiría si no pudiera brillar sobre ti. Desde hace 4 semanas, yo, como el sol, me escondo cada noche y solo gracias a ti y a tu mamá logro despertarme cada mañana con un pasito y una sonrisa más”, escribió Gianluca al revelar lo difícil que han sido estos días desde la partida de su madre, la señora Mari Vacchi. “Solo quería que mi madre hubiera tenido un minuto más para verte sonreír besada por el sol”, agregó.

“Hoy, cuando mirabas a la pintura de ustedes dijiste: ‘Nonna, te amo, mucho, mucho’. Se me partió el corazón por mi triste felicidad, así que fuimos a la playa para que mi madre a través del sol y el cielo pudiese besarte”, contó el empresario, explicando así la fotografía con la que acompañó su mensaje, en ella se le veía cargando a su hija en medio de un día soleado.

©@gianlucavacchi



Gianluca compartió esta foto acompañda de un emotivo mensaje

“Hoy fue otro día especial, las sombras son más oscuras cuando el sol brilla tan fuerte, pero con el tiempo pasan y solo se queda el mágico calor del amor. Te amo princesa Blu, te amo Mamma, te amo Sharon, gracias por soplar suavemente en las sombras”, continuó el empresario casi al final de su sentida publicación.

La especial razón por la que quiso escribir en español

Como postdata, Gianluca explicó la conmovedora razón por la que, de manera un poco inusual, decisió compartir este mensaje exclusivamente en español, el idioma natal de Sharon y que también habla Blu. “Escribí esta dedicatoria en español porque mi mamá estaba estudiándolo para hablar y entender a su amada nieta algún día”, concluyó, etiquetando además a la modelo venezolana.

©@gianlucavacchi



Blucon su amada abuela

Los seguidores de Vacchi reaccionaron a sus emotivas palabras y de inmediato le enviaron mensajes de cariño y consuelo. Entre los comentarios destacó precisamente el de Sharon, quien no se ha separado ni un momento del empresario en estos momentos difíciles. “Te amo, mucho, mucho”, escribió Fonseca, quien además retomó el post de Gianluca en sus propias historias de Instagram.