Majo Aguilar y Gil Cerezo también celebraron San Valentín con un bonito mensaje en redes. La cantante, quien es prima de Ángela Aguilar, le dedicó unas palabras a su novio Gil, que a su vez es vocalista de la banda Kinky.

“San Valentín se hace todos los días. Es curioso pero el amor no solo es rosa o rojo, el amor se muestra en todos los colores, el amor se busca todos los días, se construye”.

“ En mi caso es acompañar a Gil a sus shows, que Gil vaya a los míos, mover agendas, ‘chin ese día ya está ocupado, no podré ir a la fiesta de pascua’, buscar vuelos, que escuche mis inquietudes artísticas, las personales, que me vea llorar, que me vea reír a carcajadas. Que hayan días complejos, pero afrontarlos con amor. En este día mas que nunca recuérdenlo otra vez, el amor no solo es rosa, y esa, es la belleza del amor. Lo que lo hace único y sagrado. Gracias por dejarme ser tu san Valentín, crezco a tu lado. Te amo. Majo”.