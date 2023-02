Abogados de Pablo Lyle apelarán la sentencia del actor

Pablo Lyle recibió su setencia el pasado 3 de febrero por el delito de homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández. La jueza Marisa Tinkler Mendez, de la corte de Miami-Dade, condenó al actor de telenovelas a pasar cinco años en prisión, ocho más el ibertad condicional, además de que debera cumplir 500 horas de servicio comunitario. Tanto la defensa del actor como su familia, quedaron inconformes con la sentencia y apelarán la decisión en las próximas semanas.

Pablo Lyle pasará cinco años tras las rejas

Philip Reizenstein, abogado del actor de 36 años, compartió en una entrevista con Ventaneando (TV Azteca) que su cliente es inocente, asegurando que la razón por la que actuó de esa manera fue en defensa propia. “En mi opinión su condena fue errónea y sigue siéndolo, por supuesto que vamos a apelar, él es inocente, él no rompió la ley del estado de Florida, él solo defendió a su familia”, expresó.

Reizenstein agregó que la condena máxima que pedía la fiscalía, de 15 años, era un número muy elevado y que parecía que las autoridades de Florida estaban buscando una venganza, más allá de hacer justicia. “Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de 15 años para alguien que no tiene antecedentes. Esto no tiene nada que ver con la familia Hernández, nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico. Los fiscales de la corte deberían buscar justicia y no venganza”.

El abogado de Llyle señaló como responsable a Juan Ricardo Hernández; dijo que si este no se hubiera bajado de su vehículo, no hubiera ocurrido esta tragedia.

“Pregúntense esto ¿estaríamos aquí si el señor Hernández no se hubiera bajado de su auto? Florida no tolera que haya personas enojadas en incidentes de auto y se bajen a golpear ventanas, y eso aterró a los niños. El señor Hernández fue quien lamentablemente provocó este incidente. Tal vez fue una excelente persona durante toda su vida, pero nunca debió salirse de su auto”, dijo.

Ana Araujo, esposa de Pablo, reaparece

Luego de que se diera a conocer la sentencia del actor, su esposa, Ana Araujo, ha reparecido en las redes sociales compartiendo unos mensajes a modo de reflexión. “Recuerda, hay muchas maneras de obtener el mismo resultado. Confía en tu baile, confía en tu ritmo, confía en tu voz, confía en tu canción, confía en tu expansión, confía en tu contratación, confía en ti”, fue el mensaje que Araujo compartió.

Ana Araujo y Pablo Lyle están juntos desde 2014 y son padres de dos niños

La esposa de Pablo viajó a Miami para la audiencia de la semana pasada, e incluso subió al estrado para hablar sobre el actor. “Estoy muy orgullosa de ti, porque para todos puede ser fácil juzgar una decisión de segundos pero eso no te define como persona. He sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad tan grande. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Eso es Pablo”.

