Eminen se convertirá en suegro: ¡su hija Hailie se ha comprometido!

Marshall Mathers, mejor conocido como Eminem, está por estrenarse oficialmente como suegro, pues su hija Hailie Scott acaba de compromterse con su novio Evan McClintoc. Aunque sin duda no ha sido sencillo desmarcarse la fama de su padre, quies es todo un ícono del hip-hop, esta joven de 27 años ha logrado hacerse de un nombre en el mundo de las redes sociales y destacar como influencer, pues tan solo en Instagram tiene más de 3 millones de seguidores. Y ha sido justamente en esta plataforma donde ha compartido los vistazos de la romántica propuesta de matrimonio que le hizo su galán.

“Resumen de un fin de semana. Te amo”, escribió Hailie en una publicación realizada este 6 de febrero, en la que agregó algunos emojis de anillo y corazón. Junto a estas palabras, la influencer compartió tres fotos: en la primera de ellas se le veía abriendo una botella de champán con ayuda de su futuro marido, quien momentos más tarde se puso de rodillas para entregarle un hermoso anillo de compromiso que ella lució orgullosa.

En su post, Hailie destalló que la promesa de amor con su novio tuvo lugar el pasado 4 de enero, y aunque no reveló cuál fue el escenario, las imágenes permitieron suponer que se trataba de un restaurante, el cual estaba vacío a la hora de la gran pregunta.

Los seguidores de Hailie no tardaron en reaccionar a esta buena nueva, pues de inmediato le enviaron mensajes de felicitación para ella y Ewan, quiene mantiene privado su perfil de Instagram. Sin embargo, entre los likes y mensajes no figuró el de Eminem, quien aunque tiene una cuenta activa en esta red social (y con más de 38 millones de seguidores), suele enfocarse a su carrera en sus publicaciones.

Lejos de la música, cerca de las redes sociales

Hailie estudió psicología por la Universidad Estatal de Michigan, pero decidió dedicarse al mundo de la moda y la belleza por medio de sus redes sociales. Además de conquistar a sus millones de seguidores con sus estilosos looks, esta joven tiene un podcast llamado Just a Little Shady.

La joven es la única hija biológica de Eminem, fruto del extinto matrimonio del rapero con Kimberly Anne Scott. Sin embargo, tiene dos hermanas adoptivas, Alaina y Whitney Mathers.

