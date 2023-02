Mario Vargas Llosa niega mensajes ocultos contra su expareja Isabel Preysler en uno de sus cuentos

Mucho se ha dicho sobre la ruptura entre Mario Vargas Llosa y la socialité Isabel Preysler; uno de los rumores que se dio fue el cuento del peruano Los vientos –publicado en 2021—había sido un retrato del declive del romance del autor y la llamada ‘Reina de Corazones’. Sin embargo, el Nobel de literatura desmintió que el texto fuera un reflejo de lo que supuestamente estaba ocurriendo en su relación con Preysler.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa tuvieron una relación de casi ocho años

“(Son) mensajes absurdos y disparatados”, dijo el autor al diario El Mundo en una entrevista reciente. “Nunca jamás en la vida se me hubiera ocurrido ridiculizar a Isabel. En esa época yo me llevaba muy bien con ella. Ni siquiera recuerdo cuando escribí yo esos episodios que han sacado en los periódicos, ¡incluso en Francia, en un artículo de Le Monde!”, agregó de forma contundente el laureado escritor.

El autor de libros como La tía Julia y el escribidor o La ciudad de los perros admitió que estaba enamorado de Preysler, pero que no le gustaba tener la atención de la prensa rosa ni las portadas o las alfombras. “Yo estaba muy enamorado de Isabel. Pero digamos, ese mundo no es mi mundo”, indicó.

Isabel Presyler y Mario Vargas Llosa confirmaron su ruptura en diciembre pasado

En otra conversación con El País, Vargas Llosa aseguró que su relación con la madre de Enrique Iglesias ha sido algo “magnífica”, pero no se verá plasmada en un libro. “La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso”.

¿Qué decía el cuento que causó tanto revuelo?

En octubre de 2021, se publicó en Letras Libres el cuento Los vientos, y en uno de los fragmentos, el personaje se refiere a su exesposa, Carmencita, a quien dejó por otra mujer. El personaje aseguraba que todas las noches se arrepentía de haberla abandonado. “Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonarla pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena”, se lee en el cuento firmado por el Nobel peruano.

Captado junto a Patricia Llosa

¡HOLA! España publicó unas imágenes recientes en las que el autor se deja ver en una amena cena con su exesposa, Patricia Llosa en un restaurante italiano en Madrid. El autor y su exmujer no estaban solos, sino bien acompañados por su hija Morgana y una de sus nietas. Aunque no hay confirmación de que estén juntos, ambos han dejado ver que tienen un trato cordial, a pesar de su sonada separación y posterior divorcio.

