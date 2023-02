Maite Perroni revela cómo sobrellevará su maternidad con la gira de RBD

A inicios de 2023, justo en el Día de Reyes, Maite Perroni anunció que estaba en la dulce espera de su primer hijo con su esposo Andrés Tovar. En medio de la emoción de los fans por la feliz noticia, también surgió la pregunta de si la cantante podría formar parte del Soy Rebelde Tour, sin embargo, todo ha sido arreglado para que Maite disfrute de los primeros días de su maternidad, además de participar en la gira. En una entrevista reciente, la propia intérprete reveló que ha recibido un gran apoyo por parte de sus compañeros, además de confesar que se está preparando para esta nueva etapa en su vida.

©@anahi



La gira arrancará en agosto próximo

“Estoy acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo para poder dar todos estos pasos tan importantes”, dijo en esta conversación con Lucía Roiz, editora de Latin Billboard. Maite reveló que tiene un gran círculo de apoyo a su alrededor, pues varias de sus amigas como Dulce María y Anahí ya son madres. “También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”.

Con estas palabras, Maite dejó ver que la noticia de su embarazo cayó bien entre sus compañeros. Sobre el desafiante 2023 que tiene frente de sí, la artista dijo que se está preparando física y emocionalmente para dar lo mejor de sí.

“Es un momento muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y super afortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez”.

¿Cuándo nace el bebé de Maite?

Sin querer, Dulce María dio una pista sobre la posible fecha de nacimiento del bebé. Ante las cámaras de Hoy, la también actriz fue cuestionada si ‘Mai’ estaría presente en todas las fechas de la gira, sobre todo al inicio de esta, en agosto próximo. Así que, según las declaraciones de Dulce, Maite tendrá al menos un par de meses para estar con su recién nacido.

“Todo esto se platicó para darle tiempo a que nazca su bebé y que tenga unos meses de colchón. Todos vamos a apoyarnos”, dijo en una entrevista con el programa mexicano Hoy. Ella, como mamá de una niña de dos años, entiende a la perfección la situación. “Ser mamá... yo llevo dos años y sigo como primeriza”, añadió.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.