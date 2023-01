Desde un paraíso caribeño, Maite Perroni celebra a su esposo: ‘Te amo amor de mis vidas’

“No hay día que no agradezca tu existencia, porque eres el mejor regalo para los que hemos tenido la suerte de encontrarnos contigo en este plano. Mi alma te estaba esperando y ¡SI existías! Sí eres de carne y hueso, y sí eres un mortal con alas, que no deja de soñar y compartirme cada día lo bonito q es vivir la vida en amor sano”, continuó Maite.

“Gracias por invitarme a recorrer un sinfín de emociones contigo, las más retadoras y hermosas de la vida, gracias por ser tú, tan humanamente real y tan increíblemente cierto. TE AMO AMOR DE MIS VIDAS como no podía creerme capaz de hacerlo. Sólo pido las cosas más bonitas para ti, que todo lo que desee tu corazón desde lo más profundo, se materialice para tu más alto bien. Feliz vuelta al sol”, finalizó.

©@atovarp



La pareja celebra en un paraíso en el Caribe

La respuesta de Andrés, llena de amor y agradecimiento

El productor no tardó en responder a esta dedicatoria. “¡Te amo con toda mi ser! ¡Soy el más feliz contigo! Dios con nosotros. Gracias por tanto,¡ esposa preciosa, hermosa, maravillosa!”, comentó. Mientras que en su propia cuenta de Instagram compartió un mensaje, el cual acompañó de hermosas postales tomadas desde el paradisíaco lugar en el que elifieron festejar.

“Hoy estoy con la mujer que había soñado toda mi vida, formando nuestra propia familia, que son mi mayor alegría. Con un trabajo que disfruto al máximo y proyectos increíbles en desarrollo. Gracias Dios por la fuerza, amor, coraje, certeza, fé, sabiduría y guía con la que siempre me has tomado de la mano y me ayudaste a llegar aquí… a mis 42 años, con los mejores regalos y ¡siendo mucho más feliz!”, escribió.