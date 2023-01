Muere Lisa Loring, la actriz que interpretó originalmente a Wednesday Addams

Butch Patrick, el actor que interpretó al pequeño hombre lobo Eddie Munster en The Monsters en los mismos años de éxito de The Addams Family, reaccionó al fallecimiento de la actriz, de quien dijo ser muy cercano. “Lamento mucho saber del fallecimiento de mi querida amiga Lisa Loring. Estábamos muy unidos y trabajábamos juntos a menudo. Sé que estaba muy débil. Estuve en su compañía hace apenas unas semanas. Buena suerte, amiga mía”, escribió en su Facebook.

Lisa tenía apenas 6 años cuando se topó con el éxito

Un ícóno en la televisión

Lisa Ann DeCinces nació el 16 de febrero de 1958 en Kwajelein, Islas Marshall, por lo que apenas tenía seis años cuando debutó en The Addams Family. Su carisma, talento y simpatía hicieron que se ganara de inmediato el cariño del público de esta serie, cuya transmisión finalizó en 1966 luego de dos temporadas.

Además de dichoprograma que la inmortalizó en la pantalla, lisa apareció en programas como The Phyllis Diller Show, The Girl from U.N.C.L.E., Fantasy Island, Barnaby Jones y As the World Turns, donde tuvo un papel recurrente como Cricket Montgomery.

A lo largo de su vida tuvo muchos amores. En 1973, Lisa se se casó con su novio de la infancia, Farrell Foumberg, padre de Vanessa; la actriz tenía apenas 15 años. Tras un breve matrimonio, se casó con que concluyó al año siguiente, Loring se casó con el actor Doug Stevenson en 1981, padre de su hija Marianne, que también le sobrevive. Esta relación duró solo dos años, y después vinieron dos bodas más: con Jerry Butler en 1987 y con Graham Rich en 2003, éste fue su último esposo, de quien se divorció en 2014.