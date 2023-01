Emilio Estefan debuta en el cine como padre de Jeff Bezos

Aunque Emilio Estefan conoce muy bien de cine, su participación en las obras de la pantalla grande se había limitado a la producción ejecutiva o la banda sonora. Ahora por fin lo podremos ver del otro lado de las cámaras con su papel como Mike Bezos en la cinta biográfica de Jeff Bezos, un debut que no nos queremos perder.

Emilio Estefan interpreta al padre el fundador de Amazon, en una cinta que además de inspiradora contará con el drama de la vida real. Bezos narra los primeros años del nacimiento de una de las empresas internacionales más importantes de la actualidad.

“Mi gente, ¿están listos para verme actuar como Mike Bezos, el papá de #JeffBezos?”, escribió esta semana Emilio en sus redes sociales. “Estoy muy feliz de ser parte de esta película y representar a Mike Bezos, el padre de Jeff Bezos. Mike representa el amor incondicional que un padre tiene por su hijo y su familia, el amor único que sienten los padres por sus hijos”, agregó junto a imágenes de la cinta en la que lo vemos personificado como ese hombre que apoya a una mente brillante.

Una cinta inspiradora sobre el origen de la actualidad

“Jeff Bezos representa a la nueva generación de emprendedores inspiradores que también están haciendo un trabajo increíble creando empleos y ayudando a diferentes instituciones con sus donaciones”, agregó Estefan, quien actúa junto a Armando Gutierrez, Marcus Lemonis, Alex Mitchell y Ann Herberger.

“Cuando me presentaron el proyecto, ¡me encantó! Creo que me llamaron por mi acento 😂”, dijo entre bromas. Y concluyó: “Pero la realidad es que me identifiqué inmediatamente con Mike y la historia de esta familia multiétnica 😍”.