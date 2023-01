La primera vez que Isabella compartió una foto con su nuevo amor fue en diciembre del año pasado. De esta forma, la pareja hizo su debut oficial en redes sociales.

Sobre Gabriel, Isabella reveló en Al Rojo Vivo (Telemundo) cómo se sentía en su nueva relación. “Siento que estoy con una persona que sí me valora muchísimo, con la que me entiendo muy bien y que me respeta mucho, y eso me llena de mucha tranquilidad y de mucha paz, así que estoy muy contenta en mi vida amorosa”, comentó.