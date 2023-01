Nacho Mendoza y Vin Diesel presumen de su amistad con todo y sus familias

Nacho Mendoza puede presumir de tener amigos muy queridos y cercanos, tales como el actor Vin Diesel. Descubrimos que el intérprete de Mi Niña Bonita es buen amigo del actor de películas de acción, tanto que incluso las familias de ambos conviven entre sí, dejando ver que hay una buena relación entre ellos.

©@nacho



Nacho y Melany posando con Vin Diesel y Paloma

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de origen venezolano compartió un par de imágenes en las que se deja ver al lado del actor, quien tiene años personificando a Dominic Toretto en la saga de cine The Fast and the Furious. Junto a las imágenes, en las que ambos aparecen con sus parejas y sus hijas, Nacho comentó: “Con ustedes todo es amor, risas y gratitud. Es una bendición nuestra conexión en amistad y energía. Gracias por enseñarnos tantas cosas maravillosas a través de la acción, la palabra y por hacernos sentir parte de su familia”.

En las fotos, Nacho se deja ver al lado de Melany Mille, su prometida, mientras que Vin Diesel, cuyo nombre real es el de Mark Sinclair Vincent, posa con su pareja, la modelo Paloma Jiménez. En la segunda instantánea, Nacho y Vin posan al lado de sus respectivas hijas.

©@nacho



Nacho y Vin Diesel con sus hijos

La amistad entre Nacho y Vin ha tomado a algunos por sorpresa, incluso algunos de los fans del cantante bromearon con la idea de que en un futuro no muy lejano Nacho podría aparecer en alguna de las películas de The Fast and the Furious.

Vin y Nacho, así como sus esposas, podrían tener más cosas en común de las que podrían pensarse, pues Paloma es de origen mexicano, así que la relación de amigas con Melany seguro fluye de maravilla, además de que ambas están volcadas en el cuidado de sus hijos; Melany con la pequeña Mya Michelle y Paloma, con Pauline, Hania y Vincent

Nacho Mendoza y Vin Diesel tienen una amistad desde hace un tiempo, incluso han trabajado juntos, incluso hicieron una colaboración. En enero de 2021, el actor compartió una foto al lado de Nacho expresando su admiración por él. “Momentos en la música... siempre he admirado el don musical de este talento venezolano. Esperen hasta que oigan lo que mi hermano @nacho y yo hemos cocinado. Bendecido y agradecido. Todo amor, siempre”, escribió Vin junto a la foto.