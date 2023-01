Brendan Fraser revela su razón para no acudir a los Golden Globes

El nombre de Brendan Fraser suena mucho en la 80° entrega de los Golden Globes, pues es el favorito para llevarse a casa el premio de la categoría Mejor Actor por su gran trabajo en la cinta The Whale. En alguna otra ocasión, sería un motivo de festejo y el histrión estaría preparándose para desfilar por la alfombra roja en el hotel The Beverly Hilton, en California. Sin embargo, nada contento, Fraser explicó sus motivos para no acudir a la ceremonia.

“Mi madre no crió a un hipócrita”, dijo tajante en entrevista con GQ. “Podrán llamarme muchas cosas, pero eso no”, agregó. Y es que en 2018 rompió el silencio sobre el acoso que sufrió en 2003 por parte de Philip Berk, el presidente de la Asociación de la prensa extranjera en Hollywood, HFPA, por sus siglas en inglés.

“Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí que había una bola en mi garganta. Creí que iba a llorar. Salí corriendo, me fui a mi casa y le conté a mi mujer lo que había pasado. Sentía como si me hubieran echado pintura invisible por encima”, dijo hace un par de años al recordar el incidente con Berk, precisamente en una de las fiestas de la HFPA.

Aunque se exigió una disculpa por parte de Philip, después de una investigación, la organización concluyó en que todo había sido una broma. A pesar de ello, Berk se disculpó por medio de e-mail: “Si he hecho algo que disgustase al señor Fraser no era mi intención y me disculpo”.

La depresión de Brendan Fraser

El nombre de Brendan Fraser es sinónimo de clásicos del cine, como The Mummy, Bedazzled o Journey to the Center of the Earth. Sin embargo, su vida personal sufrió un revés luego de aquel episodio, pues cayó en depresión asegurándose a sí mismo que merecía lo que le había ocurrido.

Aunque no dejó de trabajar, su carrera se vio afectada, un notorio declive del que poco a poco se ha recuperado. Por ello, a pesar de ser uno de los actores favoritos de la temporada de premios de Hollywood 2023, Brendan opta por quedarse en casa en lugar de celebrar en un lugar que le trae malos recuerdos.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.