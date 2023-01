Romeo, el otro hijo de David Beckham que sigue sus pasos en el fútbol

Romeo, el segundo hijo de David y Victoria Beckham, está tratando de hacerse un camino dentro del fútbol profesional. El joven de 20 años ha sido fichado por el equipo Brentford Football Club, el cual forma parte de la Premier League y cuya base está en la ciudad de Brentford, al oeste de Londres. Con emoción, el joven compartió unas imágenes en su nuevo club posando al lado de su papá, quien no puede esperar más para verlo en acción en la cancha. Recordemos que los Beckham también son padres de Brooklyn, Cruz y Harper.

©@romeobeckham



David y Romeo Beckham

En su perfil, Romeo compartió las siguientes imágenes al lado de su padre y escribió: “Un emocionante inicio de año. Esperando el reto”. En la primera foto, el joven se deja ver con David Beckham, quien luce como el padre más orgulloso, luego de que el segundo de sus cuatro hijos decidiera hacer una carrera de forma profesional dentro del fútbol.

“Estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí”, dijo en su primera entrevista publicada en el sitio web del Brentford FC. “Vine aquí al principio para mantenerme en forma durante la temporada baja. Entonces llegó la oportunidad de venir aquí y nunca había estado tan emocionado”, indicó el joven.

Este no es el primer club de Romeo, pues anteriormente ya ha tenido la oportunidad de jugar dentro de las filas de otros equipos. En 2014, Romeo se unió a la academia del Arsenal. Poco después, decidió que el fútbol no era lo suyo y empezó a probar con el tenis. Para apoyar a su hijo en esta nueva faceta, David y Victoria invirtieron en una cancha de tenis de más de 34 mil dólares en su casa en los Cotswolds, en Reino Unido. Pero en 2020, sorprendentemente, Romeo dejó el tenis y volvió al fútbol. En septiembre de 2021, después de cumplir 19 años, Beckham se unió al club Fort Lauderdale CF de la USL League One, filial del club de su padre, el Inter de Miami.