El mundo llora a Pelé: así han reccionado los famosos a la partida de ‘El Rey’

“¡PELÉ EL GRANDE! ¡Que descanse en paz! Este era un buen hombre”, escribió el actor en su cuenta de Instagram al compartir un par de fotos junto al exfutbolista. Lo que algunos no saben o recuerdan es que el brasileño incursionó en la actuación, pues hizo más de una decena de películas. Junto a Stallone grabó Escape a la victoria en 1981.

Julio Iglesias

El famoso cantante español se sumó a las condolencias por el deceso de Pelé. “Mi queridísimo amigo, tantas aventuras bonitas con VOCÊ, tanto cariño, tiempos inolvidables, hoy todos esos recuerdos vuelven a mi vida y me llenan de tristeza, hoy te has ido de nosotros pero no te vamos olvidar jamás”, escribió Iglesias junto a una foto en blanco y negro de ambos, al parecer de un momento en el que compartieron un escenario.

“No solamente has sido el Rei del fútbol, si no que has sido el Rei del cariño con una vida ejemplar. Fuiste amigo de tus amigos y estoy en la certeza que el mundo está consternado, pero tu espíritu se queda entre todos nosostros de una manera universal. Maestro de maestros, que Dios te guarde. Te quiero para siempre”, agregó en su mensaje.