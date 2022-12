El doble luto de Jorge Ramos en Navidad: perdió a su hermano y un querido amigo

En medio de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, Jorge Ramos vive un luto indescriptible. El periodista recién dio a conocer que hace unos días sufrió la pérdida de su hermano menor, Alejandro Ramos, a causa de una leucemia, además de que, en vísperas de Navidad también despidió a su amigo y colaborador, el productor Dax Tejera. El deceso de su hermano se dio el pasado 18 de diciembre, día en el que se jugó la final del Mundial de Catar. A pesar de que hizo todo lo que pudo para estar al lado de su hermano en sus últimos momentos, no tuvo oportunidad de despedirse de él. A través de su columna Mi compañero de cuarto, Ramos le dedicó una sentida despedida a su hermano, a quien describió como “el travieso, el indispensable en las fiestas y reuniones familiares”.

“Mi hermano Alejandro se nos acaba de ir. En tres días. Fue una leucemia fulminante. Nunca la vimos venir. Apenas cuando los doctores lo empezaban a tratar, su cuerpo ya no dio más”, se lee en las primeras líneas de una emotiva columna, que a más de uno lo provocará hasta lás lágrimas. “Estaba totalmente invadido por unos malditos leucocitos que no paraban de multiplicarse. No tenemos ni idea de qué le provocó ese cáncer. Fue al hospital por lo que creíamos era una influenza muy terca y ya no salió”.

El periodista voló a México para despedir a su hermano

Ramos lo describió como el más animoso de todos, a pesar de que en su casa no eran tan festivos. “Él era el alegre en una familia donde no bailamos ni cantamos mucho. El segundo de cuatro hermanos y una hermana, siempre fue el travieso, el indispensable en las fiestas y reuniones familiares, el más generoso con su tiempo y su sonrisa”.

Alejandro, quien se desempeñó como psicólogo, era el confidente más cercano de Jorge, pues como bien lo dice en el título de su columna, fueron compañeros de habitación por casi 25 años, por lo que compartieron desde los juguetes hasta las confidencias más profundas.

“Me acabo de dar cuenta que sigo hablando de él en presente. Tampoco he querido borrar el último texto que me envió. Es como tenerlo un poquito a mi lado, como estuvo por más de dos décadas”, agregó Ramos. “Su muerte me sorprendió mientras volaba de Miami a la Ciudad de México. Un frío texto, al aterrizar, me rompió las esperanzas de verlo con vida o, al menos, de despedirnos”, indicó Ramos, quien por estos días enfrentó otra pérdida.

La otra pérdida de Jorge Ramos

Cinco días después de la partida de Alejandro, Jorge Ramos perdió a un querido amigo y colaborador, con el cual compartió largas horas de trabajo, además de incontables risas. Justo el 25 de diciembre, a medio día, Ramos usó sus redes sociales para lamentar el deceso del productor ejecutivo Dax Tejera, quien perdió la vida a los 37 años, por un ataque al corazón, en vísperas de Navidad.