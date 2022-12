Victoria Beckham habla del matrimonio de su hijo Brooklyn con Nicola Peltz: ‘Tienes que estar ahí para apoyarlos’

“Cuando leo cosas como que nunca planeé llevar un vestido de Victoria Beckham o cosas así me duele. Intento que no, pero es que simplemente no es la verdad”, dijo Nicola en septiembre a la revista Grazia. La joven modelo explicó que su intención era usar un diseño de su suegra, pero la estrella británica le explicó que el atelier no podía hacerlo, por lo que decidió buscar otras opciones y se decidió por Valentino.

La actriz aseguró en dicha entrevista que nunca hubo ningún conflicto por el tema de su vestido de novia, y que tanto Victoria como David Beckham eran “suegros fantásticos”.