Condenan a 21 años a hombre que robó a los perros de Lady Gaga y disparó a su paseador

Koji y Gustav fueron devueltos unos días después por Jennifer McBride, quien también fue acusada por el robo y complicidad en el intento de asesinato, y su casi sigue pendiente. Lady Gaga había ofrecido una recompensa de 500 mil dólares para que le regresaran a sus mascotas.

Harold White, otro de los implicados, se declaró culpable de violar la ley que impide a los ex convictos poseer armas de fuego, y se prevé que sea sentenciado el próximo año. Su hijo, Jaylin Keyshawn White, y Lafayette Shon Whaley se declararon culpables el año pasado y fueron sentenciados a cuatro y seis años de prisión, respectivamente.

El duro testimonio de Fischer

Antes de que se dictara sentencia a Jackson, Ryan ofreció su testimonio sobre lo sucedido. “Es difícil creer que han pasado casi 2 años desde que estaba sacando a Asia, Koji y Gustav a dar un paseo nocturno cuando, en un instante, de repente me encontré luchando con todo lo que tenía para proteger a esos perros de ser robados. Pero no fue suficiente: me golpearon, estrangularon, dispararon y me dejaron morir desangrado en una acera y jadeando por mi vida”, expresó, de acuerdo a la cadena CBS News.