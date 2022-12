La familia de Pelé rompe el silencio sobre la salud del exjugador: ‘No corre peligro’

Mientras se lleva a cabo en Catar el evento más importante en el fútbol, una de sus más grandes leyendas ha mantenido en vilo a los fanáticos de este deporte: Pelé. A finales de noviembre, la prensa brasileña informó que el exjugador se encontraba en el hospital, donde continuaba su tratamiento por el cáncer que le fue detectado el año pasado. Poco después, el diario Folha do Sao Paulo señaló que el exfutbolista no estaba respondiendo a la quimioterapia, por lo que habría empezado a recibir cuidados paliativos. Ante esta alarmante noticia, se emitió un comunicado desde las redes sociales del mismo Pelé, y también su familia se ha pronunciado.

©GettyImages



La salud de la leyenda brasileña había preocupado a sus fanáticos

Flavia y Kely Nascimento, hijas de Pelé —cuyo nombre real es Edson Arantes do Nascimento—, así como Arthur, hijo de Flavia, hablaron concedieron una entrevista al programa Fantastico de Globo TV sobre la salud del exjugador de 82 años y echaron abajo las versiones que informaban un pronóstico dealentador.

“De vez en cuando ajustan la medicación para ver qué es mejor. Es muy injusto decir que está en una fase terminal, en tratamiento paliativo. No es eso. Creean en nosotros”, aseguró Flavia, confirmando que su padre se encuentra internado en el hospital Albert Einstein, en Sao Paulo. “Él no está en la UCI. Está en una habitación normal, así que no corre peligro. Está en tratamiento”, agregó.

©@flavia.arantes.nascimento



Flavia, hija de Pelé, desmintió que su padre esté en cuidados paliativos

“Hace unas tres semanas, contrajo covid. Está vacunado con todas las vacunas, pero por la medicina, la quimioterapia, el cáncer, está frágil, tiene una infección pulmonar. Y por eso fue al hospital”, explicó por su parte Kely.

“Está enfermo y ya achaca la edad, pero en este momento está siendo tratado por la infección respiratoria y cuando mejore volverá a casa. No se está despidiendo ahora mismo desde el hospital”, aclaró la hija de Pelé.

©@iamkelynascimento



Kely Nascimento también negó que su padre esté en una fase terminal

“Como uso mucho las redes sociales, veo a mucha gente diciendo: ‘Descanse en paz’, y me dan ganas de comentar: ‘No es eso, gente’. Por supuesto, algún día sucederá, pero no hoy”, comentó por su parte el nieto de le leyenda brasileña.

El más reciente parte médico de Pelé

El pasado 3 de diciembre, se dio difundió en las redes sociales del astro brasileño un boletín sobre su estado de salud, y junto a él, un mensaje tranquilizador del exfutbolista y tres veces campeón de la Copa del Mundo.

“Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento con normalidad. Quiero agradecer a todo el personal médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido”, indicaba la publicación en Instagram.