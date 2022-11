Rafa Márquez, el mexicano que hizo historia en los mundiales: ‘Tenía el ADN del fútbol’

No es de extrañar que te hayan elegido, dado que has puesto en alto el nombre del México en el fútbol; háblame de tu sentir como mexicano en el extranjero, tanto en el Tri como cuando estuviste en las filas del Barcelona

Me siento orgulloso de ser mexicano creo que es un gran país que tenemos, no me olvido nunca de mis raíces estoy muy orgulloso de ello… Cuando vestía la playera de la selección mexicana pues era tratar de representar a todo el país, una gran responsabilidad el hacerlo, pero también un gran orgullo y yo creo que eso es lo que me motivaba más a poder hacer las cosas bien. Y sobre todo, ya estando en un equipo tan grande como fue el Barcelona, el hacer las cosas bien y que a partir de eso se hablara de mi nombre, se hablara de mis orígenes, de dónde de dónde venía y pues yo creo que este hice lo mejor que pude para poder representar a mi país.