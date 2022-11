Susana González apuesta por la complejidad de interpretar a mujeres ‘comunes’

Después de todos los personajes que has hecho, ¿qué prefieres interpretar la protagonista buena de la historia o la villana?

Hoy por hoy estoy disfrutando muchísimo tanto mi personaje de la telenovela anterior Mi Fortuna es Amarte como el de Mi Camino es Amarte. Que son madres, que son trabajadoras que se enfrentan a situaciones difíciles y que representan como un conflicto que la confronta con ellas mismas. Aparentemente son una ama de casa, una mujer cotidiana y normal pero que tienen como mucha profundidad y que dentro de esas sutilezas el público puede reconocer la intensidad que puede vivir una mujer.

Hay muchas cosas, o sea no porque no te dediques a algo espectacular o porque seas un ama de casa tu corazón no va a estar revolucionado a mil cuando conoces a una persona que te mueve, entonces eso lo estoy disfrutando muchísimo hoy por hoy, interpretar mujeres actuales que representen también el amor que se le tiene a los hijos y también muchas veces los sacrificios que tienes que hacer como mujer dentro de tu corazón para que tus hijos estén bien.