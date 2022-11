Marc Anthony presume su lado más tierno con Blue, el pequeño que lleva su apellido

Sobre el escenario, Marc Anthony se deja ver con un dominio total del lugar, pero debajo de este, el intérprete de 54 años es de lo más dulce, y esa ternura ha salido a relucir con Blue Muñiz Ferreira, la mascota que comparte con su prometida, la bella Nadia Ferreira. La modelo uruguaya está encantada con el perrito de raza Pomerania y en sus redes sociales suele presumir las monerías del cachorro. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en los últimos días, es la forma en la que Marc convive con el pequeño, dejando ver su faceta más tierna.

©@marcanthony



Marc Anthony y Nadia Ferreira con Blue

Sí, así como lo lees... Marc puede ser entrega y pasión sobre la tarima, pero tras bambalinas, el salsero se ha mostrado como el más cariñoso con Blue, conducta que seguramente tiene más que derretida de amor a Nadia. A través de Instagram stories, la modelo de 24 años ha compartido varios videos en los que Marc aparece jugando con el perrito. Incluso, ha mostrado como a su futuro esposo se le dificultan algunas tareas a la hora de cuidar de Blue, por lo que el perrito siempre necesita de ‘mamá’.

Ese no es el único video que Nadia ha compartido sobre la interacción de Marc con Blue. Recientemente, la modelo publicó en la cuenta oficial de Blue un video en el que el cantante aparece jugando con el simpático perrito. “Amo a papá.. No sé si puedes decirlo.. Creo que él también me ama”, se lee junto al video.