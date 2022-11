“Amar mi cuerpo después del embarazo ha sido un viaje. Me he tomado mi tiempo para curarlo y cuidarlo. Reconocer todo lo que ha hecho y respetarlo. Todos los cambios, marcas y cicatrices me recuerdan lo poderosas que somos. Cada cuerpo es diferente y se toma su tiempo, ¡es importante no comparar nuestro propio viaje con el de otras mujeres! Cada mami ha pasado por sus propias cosas”, anotó en aquel entonces.

Lo que es una realidad, es que antes, durante y después del embarazo, ¡Sharon se ha visto tan linda como siempre!