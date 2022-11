Christina Applegate revela como ha batallado con la esclerosis múltiple: ‘No lo puedo aceptar’

En agosto de 2021 Christina Applegate reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple por medio de un tuit, y desde entonces su vida no ha vuelto a ser la misma. Pero este no es el primer problema de salud que la actriz de 50 años enfrenta, ya que en 2008 se sometió a una doble masectomía. Pero con respecto a su más reciente lucha, la intérprete se abrió recientemente sobre cómo le afectó la EM a nivel personal y profesional durante una entrevista que concedió a New York Times.

©GettyImages



Christina Applegate se sincera sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple

Applegate se abrió a detallar las señales que le indicaron que algo no estaba bien; pues sentía que le faltaba el equilibrio y una especie de hormigueo constante en sus extremidades. “Ojalá hubiera prestado atención. Pero, ¿quién era yo para saberlo?”, comentó. La actriz señaló que cuando el equipo de la serie Dead to Me puso en pausa el proyecto, pensó que recuperaría su salud con tan solo algunos medicamentos.

“Pero fue bueno para mí. Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Así que necesitaba ese tiempo”., comentó.

Y agregó que esta lucha contra la enfermedad no ha sido para nada fácil. “No es como si viniera de otro lado, como, ‘Estoy totalmente bien’. ¿Aceptación? No, no lo puedo aceptar. Estoy enojada”, recalcó.

©GettyImages



La actriz de 50 años revela que su lucha contra la enfermedad no ha sido para nada fácil

Christina también recordó que una oportunidad tuvo que ser auxiliada por sus compañeros de ser, quienes la llevaron a las grabaciones en una silla de ruedas cuando tenía dificultades para caminar. Hubo casos en los que uno de los miembros del equipo, que también era un amigo cercano, le levantaba las piernas fuera de la pantalla.