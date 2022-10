Shakira y su ‘Monotonía’ inspiran disfraz de Halloween entre las madres del colegio de su hijo

©@shakira



Shakira compartió otra idea de cómo hacer un disfraz de Halloween inspirado en una ruptura sentimental

Además de compartir el curioso disfraz de la madre de uno de los compañeros de Milan, la intérprete dio a sus fans una idea para hacer un disfraz para ‘corazones rotos’. La artista compartió el video del ingeniero Mark Rober, quien usó un par de iPads con la cámara activada en modo video, con lo cual es posible recrear un efecto, como si se tuviera un hueco en el abdomen y faltase el corazón, ¡justo como en el video de Monotonía! En su post, ‘Shaki’ escribió: “¿Disfraz para después de una ruptura alguien (que lo necesite)?”.

Así que, ya lo sabes, si aún no tienes disfraz, Monotonía puede ser la inspiración para tu look de Halloween. No solo será original, sino que está de moda y la canción está sonando por todos lados.

Aunque Shakira vive momentos duros, entre su ruptura y la delicada salud de su padre, parece que no ha dejado de lado su buen humor, sobre todo en estas fechas. Milan, de nueve años, y Sasha, de siete, probablemente tienen un fin de semana lleno de actividades como fiestas de Halloween con sus amiguitos.