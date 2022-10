Michael Phelps, de luto por el fallecimiento de su papá

La complicada infancia de Phelps

Conocido como ‘el tiburón de Baltimore’ por sus impresionantes dotes en el agua, Michael es considerado el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este talentoso hombre aborrecía la natación en su infancia.

Phelps fue un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), condición que afectó su convivencia en la escuela. “Simplemente no me podía quedar quieto, se me hacía difícil enfocarme en una cosa a la vez. Tenía que ser parte de todo”, confesó en su libro Beneath the Surface: My Story.