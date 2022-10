Maite Perroni y Andrés Tovar disfrutan de su luna de miel en el paraíso

En las fotos, los recién casados lucieron guapísimos con coloridos looks perfectos para el escenario natural en el que se encontraban. La intérprete usó un vestido azul de estampado floral, con hombreras, escote pronunciado, cut out en la cintura, y una gran abertura en el bajo de la falda, la que le permitió no sólo caminar cómodamente sino también presumir sus tonificadas piernas.

Fiel a su estilo moderno y casual, Andrés llevó un traje rosa, el color de la temporada, con una camiseta y tenis blancos. Pero más allá de las prendas y accesorios, lo que hizo brillar a los nuevos esposos, fueron las grandes sonrisas en sus rostros.