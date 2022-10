Cecilia Bolocco confirma su tercera boda con importante empresario chileno

Antes de su soñada boda con ‘Pepo’, con el que empezó a salir desde 2015, Cecilia sufrió un accidente que afortunadamente no pasó a mayores. “Acabé en la clínica. ¡Me caí me saqué la cresta! Casi, casi me pasa algo serio solo me tuvieron que infiltrar mi brazito malo porque tengo el manguito rotador (lesión en el hombro). Me azoté contra el baño, iba a grabar un comercial y en la mañana entro y patiné y caí, me azoté la cabeza contra el piso duro. Gracias a Dios no me pasó nada”.

El historia de ‘Pepo’ y Cecilia

Para ambos este enlace representa su tercer matrimonio. En cuanto a Cecilia Bolocco, en primeras nupcias estuvo casada con el actor y productor de cine Michael Young, de 1990 a 2001. Su boda fue catalogada como la ‘boda del año’ en Chile. Su segundo enlace se dio con el expresidente argentino Carlos Menem en mayo de 2001. Dos años después de la boda, nació su primer y único hijo Máximo Saúl Menem Bolocco.