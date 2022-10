En su mejor momento, Rodrigo Vidal reflexiona: ‘La madurez te lleva a elegir las batallas’

Eres actor, conductor y empresario, ¿qué te gusta más?

Está muy difícil (decidir), como empresario lo disfruto mucho porque son los negocios propios y sí disfruto mucho el manejo de mi tiempo y la elección de los proyectos, eso me parece que es un lujo enorme que no siempre me pude dar.

El actuar es delicioso también, no lo voy a negar, pero también el estar frente a un programa como el que acabo de describir, me enamora, independientemente de que yo esté o no, el proyecto es hermoso y con un fin tan lindo… Que no sabría cuál me gusta más, gracias a Dios no hay que decidir.