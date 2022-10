CAROLINA HERRERA: Ícono mundial de belleza y elegancia

Símbolo de buen gusto, su carácter además deja huella en las personas con quien trata. Charo Izquierdo, una de las personalidades más emblemáticas en el mundo de la moda en España, recuerda cómo le inspiró cuando se acercó a ella para invitarle a participar en los desfiles de Madrid:

“Siempre ha sido una mujer muy cariñosa, muy generosa”, nos cuenta. “Fíjate que cuando me nombraron directora de MBFWMadrid, fue una de las primeras integrantes del ecosistema de la moda a quien llamé. No hay que olvidar que ella forma parte de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). Me dijo que si pretendía que la pasarela madrileña triunfara y fuera internacional, que era mi gran objetivo, tenía que separar sus fechas de las grandes pasarelas como Nueva York, Londres, Milán o París. Le hice caso y fue un consejo fabuloso”.

Izquierdo tiene claro lo que destacaría de ella: “Su elegancia... Su capacidad para mantener un estilo propio y para conquistar con él a las mujeres de todo el mundo, ya durante varias generaciones”.