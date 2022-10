Jorge Ramos confiesa: ‘La gente no sabe que soy tímido’

Jorge Ramos cerró muy contento la primera temporada de Algo Personal (Univision), el programa de entrevistas que ha dejado ver un lado más íntimo de las celebridades que se han sentado frente a él en el último año. Pero también abrió la puerta a un aspecto más privado de su propia forma de ser, un detalle de su personalidad que ha llamado mucho la atención, en especial porque el reportero mexicano nos tiene acostumbrados a ver un lado más inquisitivo además de que suele ser muy reservado con su vida.

Jorge Ramos confiesa su lado más personal y afirma ser tímido

Convirtiéndose en el entrevistado, el novio de Chiquinquirá Delgado dejó ver un poco más de la persona detrás del reportero, revelando sus sueños sin cumplir y el consejo de una gran amiga que lleva en el corazón.

“Estoy acostumbrado a siempre llegar, cuestionar y enfrentar. Para eso me entrenaron, y es lo que he estado haciendo toda mi vida. No soy buen conversador, es cosa de escuchar”, cuenta en entrevista con María Antonieta Collins para Despierta América. En su charla asegura que lo que busca en sus invitados al programa, “es entender por qué alguien hace lo que hace, canta, escribe o trabaja en lo que hace. Eso me parece fascinante”.

Y aunque el resultado han sido conversaciones llenas de matices con invitados como Eugenio Derbez, Carlos Vives y Javier “Chicharito” Hernández; en realidad no es tan sencillo como parece. “La gente no sabe que soy tímido, que soy introvertido. Entonces tengo que romper esa cáscara para poder conversar”, asegura el originario de la Ciudad de México, de 64 años.

Los sueños que se quedaron en el tintero

Aunque Jorge siguió su instinto hasta convertirse en uno de los reporteros latinos más conocidos a nivel mundial, en su juventud también llegó a soñar con ser un integrante de una banda de rock, y hasta futbolista. “Chicharito es lo que yo siempre quise... Yo quería ser futbolista, ser delantero y meter goles. Y él Chicharito lo logró”, asegura sonriente de ver cómo su compatriota alcanzó un sueño compartido.