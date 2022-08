Jessica Cediel gana demanda contra cirujano que le inyectó biopolímeros y dañó su salud

Jessica Cediel ganó la demanda contra el cirujano Martín Horacio Carrillo, quien dejó severas secuelas a la presentadora tras inyectarle biopolímeros, en lugar de ácido hialurónico en un procedimiento estético para aumentar el tamaño de los glúteos. La Corte Suprema de Justicia falló a favor de Cediel, por lo que el cirujano recibió una condena de 48 meses de prisión, es decir cuatro años, por el delito de lesiones personales.

©@jessicacedielnet



Jessica Cediel sufrió una intervención estética en 2009 que fue mal practicada

“Después de 11 años de juicio hoy con mis ojos llenos de lágrimas por fin puedo cerrar este capítulo”, aseguró la también modelo en sus redes sociales, dando fin a la etapa más dolorosa de su vida, en la que tuvo que ser intervenida en varias ocasiones para que le retiraran los restos de los polímeros, lo cual dejó secuelas en su salud física y emocional.

La batalla judicial en contra del cirujano no fue nada fácil. De acuerdo con el diario El Espectador, en 2018 recibió por primera vez la condena de 48 meses, pero él apeló. Un año después, en febrero de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió el fallo y lo declaró inocente. La modelo colombiana no dejó de luchar y en 2022, la Corte Constitucional revocó la absolución de Carrillo, por lo que el especialista fue hallado culpable. Además de eso, dicho medio reporta que el médico no podrá ejercer su profesión, ni estar en cargos públicos durante los próximos seis meses. De acuerdo con las autoridades, el cirujano sí tenía conocimiento de la sustancia que estaba inyectando a Cediel en 2009.