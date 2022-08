Adamari López se ha hecho muy aficionada a hacer reels para Instagram; ya sea contando chistes o bromas sobre los rolres de género y hasta haciendo imitaciones. El pasado fin de semana causó gran revuelo al hacer lip sync del clásico Happy birthday y compartió el video justo el pasado sábado 20 de agosto, el mismo día que el cumpleaños de su expareja, Toni Costa. Aunque el video no tiene dedicatoria para el padre de su hija, no hacía falta explicación alguna, estaba más que clara la intención. A pesar de que ya no están juntos como pareja, Adamari y Toni Costa tienen una relación cordial y son unos padres comprometidos con la crianza de su hija, hecho que los unirá por siempre.

©@alaia



Adamari López y Toni Costa con Alaïa en su regreso a clases

En el video, ‘Ada’ aparece con un pantalón verde, una t-shirt con letras de colores y un look natural. La presentadora de Hoy Día hizo playback de la versión de Happy birthday de Céline Dion. Debajo del video había cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aseguraban que era una manera de estar presente en el cumpleaños de su expareja. Junto al clip, ‘Ada’ escribió “Happy birthday” y agregó unos hashtags; eso sí, no etiquetó a Toni en su video.

“El happy birthday es por Toni”, “Esto es una manera de felicitar al padre de su hija en público”, “Así mismo mi diva, felicítalo con mucha altura”, “Hermosa manera de felicitar al papá de tu hija”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus fans en la sección de comentarios.