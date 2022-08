Ellen DeGeneres lamenta el fallecimiento de su exnovia, Anne Heche: ‘Es un día triste’

Aunque la esperanza se mantenía, la realidad se hacía presente siete días después de que Anne Heche tuviera un accidente automovilístico en Los Ángeles, que la dejó en coma y con una situación crítica de salud. Este viernes, su familia confirmó que los médicos del Grossman Burn Center habían declarado sin vida a la actriz de 53 años, a quien mantenían conectada a varios aparatos con el fin de rescatar sus órganos para donación.

Luego de la lamentable noticia, varias celebridades enviaron el pésame a los hijos de Anne, entre ellos Ellen DeGeneres, con quien mantuvo una relación desde 1997 al año 2000.

“Es un día triste”, escribió la presentadora y comediante en su perfil de Twitter. “Le envío todo mi amor a los hijos de Anne, a su familia y amigos”, agregó. Ellen se mostró discreta y se dirigió con mucho respeto a la mujer que fuera su pareja a finales de la década de los 90s, una relación que marcó la vida de Heche, ya que después de tomar caminos separados, aseguró que mucha gente en Hollywood le había dado la espalda, al igual que en su propia familia.

Anne rehízo su vida junto a James Tupper, con quien estuvo casada de 2007 a 2018, y formó una familia con sus hijos Homer y Atlas de 20 y 13 años, respectivamente.

Los buenos deseos que Ellen envió para Anne

A principios de semana, luego de que salieran a la luz los detalles del accidente de Anne, Ellen fue cuestionada sobre el accidente. La presentadora de TV aseguró que no había hablado con su ex ni estaba al tanto de su salud ya que desde hace tiempo no están en contacto: “No quiero que nadie salga herido”. Sin embargo, le deseó una pronta recuperación luego de confirmar que había sido un accidente bastante aparatoso.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.