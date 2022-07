Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, padeció cáncer mientras trabajó en la Casa Blanca

Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, dio a conocer una impactante noticia, de la cual, hasta el momento solo su círculo más cercano tenía conocimiento. En su libro de memorias, Breaking History: A White House Memoir, que saldrá a la venta el 23 de agosto, el yerno del expresidente de Estados Unidos compartió que en el tiempo que trabajó como asesor de la Casa Blanca, fue diagnosticado con cáncer de tiroides, enfermedad que decidió llevar en secreto.

©@ivankatrump



Jared Kushner reveló en su libro de memorias que padeció cáncer de tiroides cuando trabaja para su suegro

El New York Times publicó el pasado martes un fragmento de la publicación y fue en ese extracto donde salieron a la luz los detalles del padecimiento que enfrentó. De acuerdo con el propio Kushner, en 2019, durante un viaje a Texas, el médico de la Casa Blanca le comunicó la noticia. “Tienes cáncer. Tenemos que operarte en seguida”, fueron las palabras que usó el doctor para comentarle a Kushner sobre su padecimiento.

Ante la alarmante noticia, Kushner le pidió al doctor que no dijera nada; ni a su esposa, ni al entonces presidente, Donald Trump. Afortunadamente, la enfermedad fue detectada en una etapa temprana, sin embargo, en la cirugía tuvieron que extirparle “una parte sustancial de su tiroides”. Uno de los temores más grandes que temía era que, con la operación, sus facultades del habla sufrieran algún daño, ya que la glándula tiroides se sitúa cerca de las cuerdas vocales.

La operación se llevó a cabo una semana antes de la celebración de Thanksgiving, esto con el fin de no estar lejos de sus deberes y no levantar sospechas. “De esa manera, estaría ausente el menor tiempo posible de la oficina. No se notaría mi ausencia. Es lo que quería”, asegura el yerno de Donald Trump, pues su deseo más grande era llevar este tema lo más privado posible.

©@ivankatrump



Ivanka Trump y Jared Kushner con sus tres hijos y el expresidente Donald Trump

“Cuando pensaba en ello, me repetía que estaba en manos de Dios y de los médicos, y que lo que ocurriera estaba fuera de mi control. En aquellos momentos, me preguntaba si necesitaría otro tratamiento”, recuerda en su texto. En cuanto a quienes ya estaban informados, Kushner revela que su esposa, Ivanka Trump y algunos colaboradores cercanos tenían conocimiento de la cirugía y que, con el paso del tiempo, su suegro también se enteraría.

“Todo saldrá bien”, fueron las palabras que el padre de Ivanka le dijo en ese entonces, apoyando su decisión de llevar el tema lejos de los reflectores. “A mí también me gusta mantener cosas como esta en privado. No te preocupes por el trabajo, lo tenemos cubierto”, le dijo.