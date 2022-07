Con un apasionado baile, Leslie Grace dedica una canción de amor a su novio

¡Qué bonito es el amor y mostrarlo al mundo entero! Leslie Grace recién publicó apasionado baile con el que le dedica su canción, Bachatica, a su novio, Ian Eastwood.

En el, la pareja aparece en un estudio de baile moviéndose al ritmo del tema de Leslie, lanzado en 2021. Se desconoce si se trata de un recuerdo de cuando estaban aprendiendo la coreografía para el video oficial en el que se evidencia la complicidad, el amor y la confianza de ambas estrellas.

El año pasado, la actriz de Batgirl y In The Heights contó a ET que la década de los años 20 inspiraron el video. “Bachatica es una canción muy romántica y sensual”, dijo la cantante y actriz dominicana a la publicación. “Sabía que la canción me hacía sentir como si estuviera en otro tiempo, se sentía realmente clásico. Ya he hecho los años 60 en el pasado. Entonces pensé: ‘¡Veinte! Estamos en los locos años veinte; ¿Por qué no?’”.

Dirigido por Jorge Camarena, el video musical marca la primera vez que la pareja colabora en la pantalla. “En cierto modo, entramos en este enfrentamiento de baile. Lo desafío a que me muestre lo que tiene en medio de la pista de baile”, comparte Grace. “Y luego comenzamos a bailar, y a través de ese baile, comenzamos a tener lo que llamamos por el bien de la simplicidad ‘flashbacks’, y entramos en estas diferentes etapas de la relación de estas dos personas”.

Una ‘Batichica’ latina

Leslie es nuestra nueva Batichica latina. A principios de este año estuvo en Glasgow, Escocia, filmando la próxima película. La película verá a la actriz de ascendencia dominicana interpretar el papel principal y el regreso de Michael Keaton en su papel de Batman.

Según Deadline, Warner Bros y DC Films han elegido a la cantante y actriz para interpretar a Barbara Gordon después de hacer castings con otras actrices, incluidas Isabella Merced, Zoey Deutch y Haley Lu Richardson.