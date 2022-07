Emilia Clarke, de ‘Game of Thrones’, explica cómo los dos aneurismas que sufrió afectaron su cerebro

En su personaje de Daenerys Targaryen, en Game of Thrones, Emilia Clarke se enfrentó a las batallas más desafiantes y los capítulos más intensos, pero en la vida real también ha peleado –litarelamente—por sobrevivir. Hace 11 años, después de filmar la primera temporada de la saga, la actriz sufrió dos aneurismas, que pudieron costarle la vida o causarle secuelas irreversibles. En una reciente entrevista con el programa One Sunday Morning de la BBC, la estrella de 35 años reveló que le falta “bastante” cerebro y que le parece asombroso que, después de haber sufrido dos aneurismas, sea capaz de llevar una vida normal, como cualquier persona.

©@gameofthrones



Emilia Clarke en su personaje de Daenerys Targaryen, en ‘Game of Thrones’

“Con la cantidad de cerebro que tengo inutilizado, es increíble que sea capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida con total normalidad sin absolutamente ninguna repercusión”, dijo Clarke. “Pertenezco a una muy, muy, muy pequeña minoría de personas que sobreviven a eso”, añadió la estrella de películas como Me before you. “¡(Me) falta bastante (cerebro)! A veces hasta me provoca risa. En los accidentes cerebrovasculares, básicamente, en cuanto cualquier parte del cerebro no recibe sangre durante un segundo, desaparece. Y así, la sangre encuentra una ruta diferente para moverse, pero luego, lo que sea que falta, desaparece”.

©GettyImages



Emilia Clarke sufrió dos aneurismas; el primero en 2011 y el segundo, en 2013

Dos aneurismas y la afasia

Esta no es la primera vez que Clarke se sincera sobre este problema de salud que marcó su vida. En 2019, a través de un artículo publicado en el New Yorker la intérprete reveló que el estrés y la fama trastocaron su vida: “Estaba aterrada. Aterrorizada por la atención, por un negocio que apenas entendía, por hacer honor a la confianza que los creadores de Game of Thrones habían puesto en mí. Me sentí, en todos los sentidos, expuesta. En el primer episodio aparecí desnuda y a partir de ahí siempre me hice la misma pregunta: ‘Haces de una mujer fuerte y, sin embargo, te quitas la ropa, ¿por qué?”.

Fue durante una sesión de ejercicios cuando empezó a sentirse mal y en los vestidores del lugar, se desvaneció. “Me hicieron una resonancia magnética, una exploración del cerebro. El diagnóstico fue rápido y siniestro: una hemorragia subaracnoidea (SAH, por sus siglas en inglés), un tipo de accidente cerebrovascular potencialmente mortal, causado por una hemorragia en el espacio que rodea el cerebro. Tuve un aneurisma, una ruptura arterial”, relató la actriz. Tras ese diagnóstico, se sometió a su primera operación.