Sandra Echeverría revela que sufrió bullying a manos de un par de actores de Hollywod

El relato de Sandra siguió así: “Para que yo saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo habían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado del coraje. Yo, toda lastimada bajé (parte 2)”.

Aaron Taylor Johnson y Taylor Kitsch, los actores que molestaron a Sandra Echeverría en el rodaje de ‘Savages’

“Decidí no decir nada y aguantarme pero los odié. Dos adolescentes soberbios famosos fueron capaces de hacer eso. Tiempo después, en la premiere Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él si parecía sentirse mal. A Taylor le valió mad**. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé”, agregó la artista. “Hoy me volví a acordar. 10 años después, de cómo rebotaba yo en la camioneta mientras me trataban de lastimar y hoy si volviera a pasar definitivamente hubiera dicho algo”, puntualizó.