Rita Moreno habla de su interrupción de embarazo que le habría exigido Marlon Brando

A raíz de la derogación de Roe vs. Wade, la legendaria actriz Rita Moreno recordó uno de sus tantos episodios difíciles que pasó durante su juventud. Según relató a le revista Variety, la estrella latina quedó embarazada de Marlon Brando, con quien tuvo un romance intermitente durante 8 años, y este le habría exigido abortar. En aquella época, la puertorriqueña tenía 22 años y una carrera en la actuación en crecimiento. Así lo recordó ella misma en una charla en el programa Actors on Actors de la citada publicación.

©GettyImages



Rita Moreno revela que casi muere por tener aborto clandestino

Según su relato, el histrión recordado por su icónico papel en The Godfather se encargó de encontrar un doctor por recomendación de sus amigos: “Era un médico real, no algo en un callejón oscuro (clandestino). Marlon le pagó 500 dólares”. Sin embargo, las cosas no terminaron de buena forma ya que el procedimiento no se realizó de la manera correcta.

“Me dijeron que tenía un ‘embarazo perturbado’. El médico no hizo nada realmente, excepto hacerme sangrar. En otras palabras, no lo hizo bien. No lo sabía entonces, pero pude haber muerto. Qué desastre. Qué lío tan espantoso”, señaló Moreno.

En otras tribulaciones, la actriz también describió la personalidad de Brando como un tipo amable, pero que trataba mal a las mujeres. “(Marlon) era extraordinario de muchas, muchas maneras, pero también era un mal hombre cuando se trataba de las mujeres”.

©GettyImages



Rita Moreno y Marlon Brando vivieron un itermitente romance que duró 8 años

En otra entrevista con CNN, Rita se refirió al tema como una verdadera pesadilla: “Yo estaba violentamente enamorada de ese hombre [...] me trató muy ma también [...] Era muy misógino, uno se enamora y yo era tan joven, tan inocente para mi edad. Yo no estaba muy educada, mi mami no me ayudó con eso [..]”, recordó.

Del mismo modo, en ambas intervenciones a los dos medios, Moreno confesó que debido a los malos tratos vividos durante su relación con Brando pensó en quitarse la vida. “No entendí que si iba a matar a esta patética, triste y trotona Rita, el resto de Rita también iba a ir conmigo. Realmente no parecía entenderlo. Pero ese fue el intento”, comentó.