‘Patricia’, de ‘Yo Soy Betty la Fea’, anuncia su compromiso a los 51 años

Lorna Cepeda, quien diera vida a la entrañable Patricia (la peliteñida) en la versión original de Yo Soy Betty la Fea, anunció en sus redes sociales un momento maravilloso. La actriz colombiana y su novio, Juan David Morelli, se comprometieron hace unos días, una gran noticia que sorprendió a sus fans, pues hace tiempo aseguraba que no pensaba casarse. Pero de la flecha de Cupido nadie se escapa, y hasta ella misma se sorprendió por cómo cambió de opinión gracias al amor.

Loading the player...

“2004, me preguntaron: ‘Lorna, ¿¿¿te volverías a casar???’. Mi respuesta fue: ‘NO’. 2022: ‘¿¿¿Te casarías conmigo???’. ¡¡¡SÍ, SÍ, mil veces SÍ!!! ❤️”, reveló a sus fans. La actriz tiene muy buenas razones para haber cambiado de opinión, y las compartió con sus seguidores junto a un video de los mejores momentos junto a su amado.

“No soy mucho de expresar cosas románticas, ¡el que me ha seguido sabe que es así! Pero hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos es más chévere, al que amo profundamente”, agregó.

Un momento mágico

Juan David le entregó un anillo con una piedra verde que ella mostró brevemente en el clip. También podemos ver el momento exacto en el que le hace la gran pregunta en medio de una multitud, y ella, sonriente, ¡dijo que sí!

Para Lorna fue inevitable no mirar hacia atrás para valorar el presente. “Tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, ¿y saben qué? ¡Todo ha valido la pena! ¡Dios nos bendiga siempre! ¡Y nos bendiga a todos!”, añadió de lo más contenta por compartir esta gran noticia.

Aún es muy pronto para saber los detalles de la boda, pero los fans de la entrañable Patricia esperan con emoción verla en su gran día, una fecha que estará llena de amor. ¡Felicidades!

