Juan Pablo Medina, de lo más optimista en su rehabilitación: ‘Dándole duro hasta lograrlo’

Juan Pablo Medina ha vuelto a compartir su día a día en las redes sociales, aunque muchas cosas han cambiado, su optimismo se mantiene en lo alto esta vez tratando de acoplarse a su nueva prótesis. En un video, el actor nos mostró cómo va su rehabilitación, practicando subir y bajar escaleras hasta dominar esta tarea por sí solo, una pequeña parte de su terapia que inspiró a muchos de sus seguidores a no darse por vencidos sin importar los infortunios de la vida.

Loading the player...

“¡¡Dándole duro hasta lograrlo!!”, escribió el actor en una de sus publicaciones, en donde se le ve subiendo unos escalones en casa. Aunque lo intenta con mucha energía, los pasos aún le fallan, pero es cuestión de práctica hasta lograr dominarlo. El actor de Soy Tu Fan no se dio por vencido: “¡¡Vamooos!!”, anotó en otro clip en el que pude dar los pasos con más seguridad.

El duro cambio de vida

Poco a poco Juan Pablo retoma las riendas de su vida, luego de que a mediados de 2021 tuviera un episodio de salud que lo cambió todo. Fue en medio de una grabación cuando se empezó a sentir mal al grado de tener que ir de emergencia al hospital. Los médicos le confirmaron que había sufrido una trombosis, y para salvarle la vida lo único que podían hacer era amputarle la pierna derecha, explicó a GQ.

“Recuerdo que me encontraba grabando en un hotel y de repente me empecé a sentir mal del estómago. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él. Decidieron llevarme al Hospital Ángeles. En un inicio el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación”, reveló.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.