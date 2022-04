“¡Ha sido una bendición! Max y Dani están muy felices, me tienen muy consentida. Yo me he portado bien. No he molestado ni con antojos ni con nada. Lo que sea que quiera, ellos están ahí. Max me cuida. A pesar de ser tan pequeño está consciente de que adentro hay un ser humano creciendo.

“Están muy emocionados de que pronto se unirá un nuevo integrante a la familia. Ellos tienen mucha ilusión y me están consintiendo a cantidad”.