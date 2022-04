Raúl de Molina enfermó de COVID en sus vacaciones: ‘Pensé que me iba a morir’

Tras una larga ausencia en la televisión, Raúl de Molina regresó a El Gordo y la Flaca y reveló que, durante sus soñadas vacaciones por España, se enfermó de COVID-19. La situación se complicó a tal punto que el presentador de Univision llegó a reflexionar en los escenarios más catastróficos. “Pensé que me iba a morir”, dijo ante las cámaras del show que conduce al lado de Lili Estefan. Desde que empezó la pandemia, hace dos años, el conductor se ha caracterizado por ser en extremo precavido, sin embargo, fue hacia el final de su estancia en Madrid que se dio cuenta de que estaba enfermo. Debido a esta situación de último minuto, los días de descanso del show se prolongaron más de lo previsto.

Raúl de Molina enfermó de COVID a su paso por España

Ante las cámaras del programa, Raúl de Molina compartió con la audiencia cómo fue que cayó en cuenta de que tenía el virus. “Yo estaba de vacaciones en Madrid, me iba dos semanas y de momento me dio lo que no me pasó en dos años, me dio COVID… De todos los lugares que me podía dar COVID que me diera en Madrid, fue una de las mejores ciudades”, explicó. “Uno de los días estaba con mi máscara, fui donde estaban lanzando un libro, me faltaba el aire, me pareció raro, me quito a máscara y me siento bien. Cuando llego al apartamento donde me estaba quedando, me hago una prueba y me da positiva”. Pero la prueba ya estaba caduca, por lo que su esposa Mili sugirió que se hicieran otras nuevas y las dos salieron negativas.

Con estos resultados, Raúl continuó con sus vacaciones, pero los síntomas de que algo andaba mal, persistían. “Tomamos vino, al otro día me subió la presión bastante, llamé al doctor Juan, me hago otra prueba y da negativo. Al día siguiente salgo a almorzar, tomamos tres botellas de vino con unos amigos… Me voy caminando y me empieza a faltar un poquito el aire, me hago otra prueba y da negativo”. Todas las pruebas, a excepción de la primera, dieron negativo, así que el conductor no se explicaba que era lo que estaba pasando.